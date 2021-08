Göttergabe: Der Spätsommer und seine Schwammerln

von Nicole Ott

Ich stehe am Marktstand und schaue hinüber in unseren Schanigarten, wo die Gäste aus der Sommerfrische zurückgekehrt sind, um ihre Urlaubserlebnisse auszutauschen. Da kommt eine braun gebrannte Dame den Markt herauf, ihr kunterbunter, langer Rock flattert im Wind. Sie bleibt bei Erols Stand stehen und ruft: „Jö, die schönen Steinpilze! Im Waldviertel habe ich heuer nach dem vielen Sommerregen schon viele gefunden. Am besten schmecken die kleinen, festen Exemplare. Ich hoble sie roh und serviere sie als Carpaccio, mit frischem Thymian und Parmesanspänen.“ Ein älterer Herr meint augenzwinkernd: „Habt ihr gewusst, dass die Steinpilze auch Herrenpilze genannt werden? Früher mussten sie an den Grundherrn abgeliefert werden, zum Glück können wir sie heute selber verputzen!“



Ich lasse mir von Erol ein Sackerl voller herbstbrauner Pilze geben. Der erdige Duft entführt mich sofort in den Wald, wo ich so oft wie möglich mit dem Liebsten unterwegs bin, um mein Wanderherz zu erfreuen. Und ist das Wäldchen noch so klein, er kann es nicht lassen, durchs Dickicht zu stapfen, um möglichst viele Schwammerl zu erspähen. Ich dagegen bin froh über die kleine Rast, die mir mein liebster Bergkamerad sonst nicht so oft gönnt. So bleibe ich in diesen Minuten gern an einem Bach sitzen, um das Plätschern des Wassers und das Vogelgezwitscher zu genießen. Vorsorglich pflücke ich den wilden Thymian und Majoran – Quendel und Dost – die kann ich später sicherlich gut fürs Würzen der Beute gebrauchen. „Ich hab welche!“, ruft er mir dann freudestrahlend entgegen. „Natürlich hab ich sie herausgedreht, wie ich es vom Opa gelernt habe. Schau mal, es sind Kiefernsteinpilze, die liebe ich besonders.“