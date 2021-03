Sommersehnsucht mit Suppe von der Petersilwurzel und Pesto

Ich schaue aus dem Fenster und sinniere, wie die Geister des Winters und des Frühlings in diesen Tagen miteinander um die Führung auf unserer Erde ringen – dieser Gedanke inspiriert mich zum wiesengrünen Petersilpesto auf meiner molligen Cremesuppe. Die Blätter des Peterlis – so wird das Kraut in der Schweiz genannt – sind voller Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente und können zur Entgiftung beitragen, genau das Richtige für den Frühlingsbeginn. Im antiken Griechenland war die Petersilie eine heilige Pflanze, aus der Kränze für Feste gebunden wurden.

Glatt und krause

Wir kennen heute zwei Sorten der alten Petrosilie, die glatte und die mildere krause. Seinen großen Auftritt hat unser Petersil in der Küche der Levante, wo er im berühmten „Tabbouleh“ mit einem Löfferl Bulgur und ein paar Paradeiserstückchen kombiniert wird. Seine Traumpartnerin ist die Minze, im Duett bringen mich die beiden gedanklich schnurstracks in ein fernes Leben voller Sonne, Strand und Fröhlichkeit. Um mein plötzliches Fernweh in Schach zu halten, drehe ich die Musik auf volle Lautstärke, lasse meinen Lieblingsitaliener „Bella“ singen und tanze in der Küche herum, bis mein Herz wieder leichter wird. Der nächste Sommer kommt bestimmt!

Und so geht das Rezept