Marktgeschichten: Die märchenhafte Schwarzwurzel und was man zaubern kann

Zuvor hole ich mir Rat von unserem Koch Daniel, die Wurzeln gleich in Zitronenwasser einzulegen und mich vor dem milchigen Saft, der alles einfärbt, zu hüten. Ich bürste die erdigen Stangen und schäle sie in einer Schüssel voll Wasser, kann aber keinen Saft erkennen. Der Liebste wird zu Hilfe geholt. Wir rätseln, warum sich die Schreckensgeschichten nicht bewahrheiten und sich die Schwarzwurzel so flink putzen lässt.

Außen pfui, innen hui

Nach dem Kochen wird eine Wurzel verkostet und siehe da: Wer hätte gedacht, dass sich der Ausdruck „außen pfui und innen hui“ in der Küche so bewahrheiten kann? Sie schmeckt wunderbar nussig und zart, ich kann mir so viele Speisen mit ihr vorstellen. „Vielleicht eine samtige Suppe mit Haselnuss-Dukkha oder eine raffinierte Quiche? Heute Abend will ich aber eine Gemüse-Bowl machen, mit cremigem Karfiolpüree und knusprigen Mohnbröseln. Und frühlingsgrüne Kohlsprossen werde ich in Rosenblüten entblättern, dazu die überraschenden Schwarzwurzeln, hmmm wird das gut!“, komme ich ins Schwärmen.

„Vom hässlichen Entlein zum schneeweißen Schwan, das ist mal eine gelungene Verwandlung“, meint da der Liebste schmunzelnd. Also, los, ab in die Küche, auf dass eure Küchenmärchen wahr werden!

Tipp: Auf unversehrte Wurzeln achten, abgebrochene Enden lassen die Schwarzwurzeln schnell austrocknen.