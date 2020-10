Marktgeschichten, Folge 17: Die gute Luise ist eine Französin

Zurück zum Marktstand. „Birnen haben einen geringeren Säuregehalt als Äpfel und sind so auch für die Babys leichter verdaulich“, erklärt mir eine Dame mit grauen kurzen Haaren, die mich über ihren moosgrünen Brillenrand ansieht. „Aber wir sollen ja Äpfel und Birnen nicht vergleichen!“, schmunzelt sie. „Ich finde, Birnen schmecken so raffiniert“, erzählt uns eine junge Frau, die einen wunderschönen Strauß Sonnenblumen im Arm hält. „Ich esse sie am liebsten roh im Salat, kombiniert mit bitterem Radicchio, mildem Pecorino und den herrlichen frischen Walnüssen, die es jetzt auch am Markt gibt.“ „Dazu ein Glas Sturm, bald ist er ja ein Staubiger!“, lacht da ein junger Mann mit rotem, lockigem Vollbart. Dann sagt er: „Ich liebe die Birnen mit Geflügel geschmort – ein Rebhuhn wäre herrlich – dazu Thymian, Wacholderbeeren und knuspriger Speck, mmhhh, das ist richtig gut!“ Mir knurrt jetzt schon der Magen, als ich rüber ins Café gehe, um diese Inspirationen der Birne mit Daniel zu teilen. „Eine Zeller-Birnensuppe wär doch gut, und die Woche drauf könnten wir einen Berglinsensalat machen, mit cremigem Gorgonzola und Rotweinbirnen“, schwärmt mir mein Koch von seinen Ideen vor. „Und den saftigen Birnenkuchen mit Haselnüssen könnt ihr auch wieder backen, den lieb ich so!“, ruft eine Dame, die am Nebentisch sitzt.

Die Tage werden merklich kürzer; zuhause wird es schon dämmerig, als ich die Birnen schäle – da steckt der Liebste seinen Kopf bei der Küchentür herein. „Am Wochenende nützen wir das schöne Wetter und gehen wandern“, versucht er mich ob meiner leisen Herbstmelancholie aufzumuntern. „Recht hat er“, denke ich mir und sage: „Und außerdem freu ich mich jetzt schon auf die getrockneten Birnen, dann kann ich endlich wieder Kletzenbrot backen.“ Aber das ist eine andere Geschichte.