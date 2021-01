Marktgeschichten: Wie paradiesisch der Granatapfel ist und welche Suppe man machen kann

Sein Saft wird so lange gekocht, bis ein dunkler, süßsaurer Sirup entstanden ist, der sich perfekt als Zutat für Marinaden, Saucen, Salsas und auch pikante Schmorgerichte eignet. Zusammen mit den ausgelösten, fruchtigen Kernen bieten sich so unzählige granatapfelige Speisen an, die den traurigen „Winterblues“ vergessen machen.

Zurück in die Küche. Ich schneide den Paradiesapfel waagrecht auseinander und quetsche die Hälften mit der Hand an, um die Kerne zu lösen, dann klopfe ich mit einem flachen Schöpfer von oben auf die Frucht, damit sie herauspurzeln können. Dabei denke ich an Erol, der mir am Markt immer lachend die schönsten Granatäpfel aussucht und mit den Worten übergibt: „Für dich mit besonders vielen Kernen!“ 613 sollen es nach alter Überlieferung sein, genauso viele, wie das Alte Testament Gesetze hat.

Herbsüßer Geschmack

Symbolik hin oder her, ich schätze die rubinroten Früchte in meiner Küche, weil sie einen herbsüßen, einzigartigen Geschmack haben, saftig im Mund zerplatzen und einen frischen Kick in meine Winterküche bringen. Nun ist ja die dunkle „Zeit zwischen den Jahren“ vorüber, wir haben die Kunst des Abschiednehmens vom alten Jahr geübt und unsere Wünsche für das kommende verbrannt.

Dann wurden die Fenster geöffnet und das neue hereingelassen und mit diesem frischen Schwung plane ich eine Wintersuppe mit einer Prise Frühling. Paradeiser und zarter Fenchel ergänzen einander perfekt und werden mit Feta aufgepeppt. Die prallen Granatapfelkerne geben den fruchtigen Kick, so kann das neue Jahr mit Leichtigkeit beginnen.