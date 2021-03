Dreh und Trink: Vom Kult-Getränk zum Eis am Stiel

Nach 48 Jahren wagt das heimische Unternehmen Klosterquell in Gutenstein, am Fuße des Schneebergs, eine Produkt-Innovation: Die kultigen, bunten Dreh-und-Trink-Limonaden gibt es jetzt als Eis am Stiel.

Das neue vegane Eis der Kultmarke wird ab sofort in den Sorten Kirsche-Zitrone und Cola-Orange geschleckt. "Mit unserem neuen Dreh und Trink-Eis gestalten wir die Eissaison bunter und vielseitiger. Das wird Kinderaugen ebenso zum Strahlen bringen, wie Erwachsene begeistern", glaubt Kurt Hofer, der den Familienbetrieb leitet.

Die zwei Sorten gibt es als Familien-Packung mit jeweils 10 Eislutschern à 45 Gramm bei Billa, Merkur, Adeg und Sutterlüty (Kosten: 4,49 Euro).

Klosterquell Hofer produziert jährlich 50 Millionen Flaschen und verkauft rund 80 Prozent davon in 25 Länder weltweit.