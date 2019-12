Dolce Vita: Wie man auch in Oberösterreich guten Wein anbauen kann

Ein Steinmetz, zwei Hektar Grund und 7000 Rebstöcke – mitten in Oberösterreich. Klingt wie ein Treppenwitz vom Winzer-Stammtisch, ist aber eine wahre Erfolgsgeschichte des Quereinsteigers Armin Kienesberger. Es war der Wunsch nach einem gesünderen und bewussteren Leben: Der Handwerker absolvierte die Ausbildung zum Weinbau- und Kellermeister in Krems und machte ein Praktikum im Weingut Schmelzer in Gols. Im Jahr 2014 bepflanzte der Neo-Winzer unweit von Grieskirchen Weingärten mit Weißburgunder, Müller Thurgau, Grüner Veltliner, Sauvignon Blanc, Pinot Noir und Zweigelt. Die Trauben werden per Hand geerntet und ohne viel Aufhebens zu biodynamischen Weinen vinifiziert.

„Die Serie ist es unbedingt wert, entdeckt zu werden – Bravo für dieses mehr als gelungene Start-up“: So urteilte der Restaurant- und Weinführer Gault& Millau die Entscheidung das Weingut „Casa Amore“ zur „ Entdeckung des Jahres“ zu küren. Im Interview mit dem KURIER erzählt der 41-Jährige, wie sich Regen- und Nebeltage auf Oberösterreichs einzigen Bio- und Demeter-zertifizierten Betrieb ausiwrkt und womit der Winzer auf das neue Jahr anstößt.

KURIER: Oberösterreich ist nicht gerade für seinen Wein-Anbau bekannt. Sie beweisen das Gegenteil, wie geht das?

Armin Kienesberger: Der innere Wunsch ein gutes Lebensmittel zu schaffen, führte mich in die Landwirtschaft. Ich lebe jetzt meinen Traum und mache genau das, was mir Spaß macht und das, was ich für richtig halte. Vielleicht ist diese innere Zufriedenheit, gepaart mit der Motivation jeden Arbeitsschritt selbst zu gestalten, der Schlüssel zum Erfolg.

Ihr Weingut ist von Gault& Millau zur „ Entdeckung des Jahres“ gekürt worden, dabei sind Sie Quereinsteiger. Was haben Sie gefühlt?

Es ist in erster Linie eine Bestätigung, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, der richtige ist. Natürlich macht es einen auch stolz und es motiviert mich, genau so weiter zu machen.

Sie bauen mehrere Rebsorten am Schlüßlberg in Grieskirchen an. Mit welchem Klima und welcher Bodenbeschaffenheit sind Sie konfrontiert?

Im Durchschnitt haben wir in Oberösterreich deutlich mehr Niederschläge, wobei dies in den letzten Jahren eher ein Segen war. Ab Oktober gibt es dann sehr viele Nebeltage, somit sind Trauben mit später Reife kein Thema. Unsere Böden sind sehr ausgeglichen und voller Energie, gerade die bis dato kaum genützten Hanglagen. Unser Reben sind ebenso auf einer gepflanzt. Wie in jedem Weinbaugebiet ist es wichtig, die Wirtschaftsweise dem Standort und den klimatischen Bedingungen anzupassen.