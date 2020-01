Warum? Alfons Schuhbeck schließt "Fine Dining"-Restaurant am Platzl

Schuhbeck hatte das Schuhbecks Fine Dining im Boettners am Platzl im Dezember 2016 eröffnet: ein Hotspot für die Münchner Schickeria.

Gegenüber Rolling Pin erklärte Alfons Schuhbeck, dass das Restaurant an sich nicht geschlossen wird: "Wir machen es einfach ein bisschen lockerer", so der Multigastronom, "denn sonst ist es vom Konzept her zu ähnlich mit der Südtiroler Stuben. Deswegen machen wir das etwas lockerer und leichter, damit die Gäste nicht zwei Mal dasselbe Erlebnis haben. Die Betriebe müssen sich einfach besser unterscheiden. Wenn sich die beiden Betriebe duellieren, weil so ähnliche Gerichte auf der Karte sind, muss ich mir etwas Neues einfallen lassen."

Außerdem ist er überzeugt, dass er durch das neue Konzept des Alfons auch die Südtiroler Stuben "wieder zu dem machen kann, was sie einmal war". Sein drittes Münchner Restaurant, das Orlando, wird weiterhin ein Bistro-Restaurant-Café bleiben.

Wann genau das neue, lockere Konzept Schuhbecks Fine-Dine-Restaurant ersetzen soll, ist laut Rolling Pin noch unklar. Wahrscheinlich in den kommenden ein bis zwei Monaten.