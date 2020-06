Emotionales Video von Münchner Promi-Gastronom Steinberg

"Bittet haltet durch", sagt Ricky Steinberg in einem emotionalen Video, das auf Facebook gepostet wurde. Der bekannte Münchner Gastronom appelliert an seine Mitarbeiter, weil er das Restaurant seines Hofbräukellers nach nur wenigen Tagen wieder schließen muss. Es habe kein Sinn, jeden Tag Geld mitzunehmen. Die Eröffnung sei ein finanzielles Desaster gewesen.

In dem Video denkt der Gastronom ohne Groll laut darüber nach, warum die Gäste ausbleiben: Liegt es an der Regelung, dass nur vier Erwachsene an einem Tisch sitzen dürfen oder hat der Gast keine Lust auf Restaurant-Besuche, solange es keine Impfung gibt?