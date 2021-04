Corona: Österreicher wollen nach Lockdown vor allem "Essen gehen"

Nachdem in Wien und Niederösterreich der harte Lockdown gestern, Montag, verlängert wurde, geht es für die Einwohner dieser Bundesländer jedoch noch bis mindestens Anfang Mai darum, mit den Maßnahmen und Einschränkungen der Corona-Regeln zu leben. TQS wollte in der Kurzumfrage wissen, was die Österreich tun, um ihre Stimmung zu heben und die Krise etwas zu vergessen. Oberste Priorität hat in diesem Fall das Motto "Raus in die Natur", egal ob für einen Spaziergang, eine Wanderung oder eine Fahrt mit dem Rad - 24 Prozent versuchen ihre Stimmung mit der Flucht nach draußen in die Natur zu heben.

Zeit mit Freunden und Familie lässt 17 Prozent der Befragten die Krise kurz vergessen. Sport als Ablenkung oder Ausgleich sind noch für 14 Prozent der Teilnehmenden eine Option, ob beim Yoga oder im Walzerschritt. Kurios ist die Antwort hingegen von einer Minderheit von zwei Prozent, "Einhalten der Maßnahmen (MNS, Zuhause bleiben etc.)" ist deren Taktik, um die Stimmung zu heben und die Krise etwas zu vergessen.