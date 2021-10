Bittersüßes Comeback: Warum Wermut der neue Cocktail-Star ist

Gründe für die neue Popularität macht Tsibis in seinem Buch „Vermouth“ (at Verlag, 30,95 €) in der Vorliebe für leichte, weinhaltige Aperitifs aus. Dazu komme das Interesse an floralen, pflanzlichen Zutaten („Botanicals“), wie man sie vom Gin-Trend bereits kennt. Auch bei Wermut lässt sich der Geschmack durch die jeweilige Mischung der Kräuter, Gewürze, Rinden und Früchte in verschiedene Nuancen zwischen Süße und Bitterkeit austarieren. Nicht fehlen darf das Wermutkraut.