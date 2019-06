Warum nicht jedes Eis in jeden Drink passt

Zutat Zeit

Für kristallklares Eis braucht man außerdem noch etwas anderes: Zeit. Wer sich zu Hause die Mühe machen will, kann folgendes versuchen: Die Eiswürfelform in einen Kühlbehälter legen. Wasser sowohl in die Form als auch in den Behälter gießen. Das Ganze gefriert langsam – das wollen wir ja. Dann holen wir alles aus dem Tiefkühler, lassen den Eisblock etwas auftauen und temperieren ihn für etwa eine Stunde. Mit einem geritzten Messer und einem Holzhammer kann man versuchen, den Eisblock zu lösen, bis man nur noch die Form hat. Zugegeben eine Spielerei.

Doch in Bartender-Kreisen sind symmetrische Eisstücke ohnehin ein Qualitätsmerkmal. „Es macht gar nichts, wenn die Eiswürfel nicht exakt gleich groß sind“, sagt Florian Steflitsch. Das erinnere zudem an frühere Zeiten, ergänzt Christian Ebert. Denn bevor maschinell Eis erzeugt werden konnte, wurden gefrorene Eisblöcke in die Bars geliefert und direkt vor Ort heruntergebrochen.