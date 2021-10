Alles ist wieder gut: Die Albert Bar ist zurück!

Endlich ist sie wieder da – die Albert Bar. Stammgäste und Nachtschwärmer mit Hang zu feinen Drinks und extrafeinem Bar-Food haben sie schmerzlich vermisst. Eigentümer und Spitzenkoch Mario Bernatovic, der nach dem langen Lockdown auch noch mit einem Wasserschaden zu kämpfen hatte, beglückte im Sommer in Pörtschach als „Herr Hecht am See“ Kärntner und Urlauber. Nun hat das Albert in der Josefstadt wieder offen, und man freut sich über köstliche Drinks, tolle Weine, Craft Beer und das vermutlich beste Bar-Food der Stadt. Vom „Albert Burger“ über Sashimi bis zum Beef Tatar, alles Extraklasse!

Albertgasse 39

1080 Wien

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 17–24, Sa 17–24



albert.bar