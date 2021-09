Hotspot: Naturalmente direkt aus der Toskana

Der Önologe aus der Toskana bereichert die Hauptstadt seit Jahren mit ausgezeichneten Naturweinen aus Italien und der Welt – Weine aus biologisch bewirtschafteten Weingärten, die im Keller nur minimale Eingriffe erfahren. Auf den strengen Gaumen von Bachechi ist Verlass: Was er anbietet, hat allererste Qualität. Nun eröffnete er gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Claire Yuan eine hübsche Weinbar am Karmeliterplatz: Neben etwa 250 verschiedenen Flaschenweinen gibt es auch ein täglich wechselndes Angebot glasweise. Dazu reicht man vegetarische und vegane Häppchen – selbstverständlich so pur wie die Weine.

Vinifero Winebar & Shop: Wien 2, Karmeliterplatz 2 (nicht am Markt)

Do-Fr 16-23, Sa 10-23, www.vinifero.at