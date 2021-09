Hotspot: Barfly, eine Legende kehrt zurück

Nachdem das Barfly’s 1989 im Hotel Metternich in der Wiener Esterhazygasse aufmachte, sprossen auf einmal in der ganzen Stadt wieder neue American Bars aus dem Boden. Das schummrige Lokal, angefüllt mit hunderten Flaschen, setzte lange Trends. Dennoch sah es zuletzt so aus, als stünde die Institution vor dem Aus. Aber die Legende ist zurück – runderneuert, am bewährten Hotelstandort, der jetzt zum superschicken "Die Josefine" umgebaut wurde.

Nicht umgemodelt wurde das riesige Getränkeangebot mit mehr als 1.200 Whiskys, mehr als 500 verschiedenen Sorten von Rum und mehr als 400 Cocktails.