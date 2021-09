Hotspot: Prince Coffee House, das Kaffehaus 2.0

Dafür eröffnen zahllose Coffee Shops mit verwechselbarem Angebot an Kaffee-Variationen im Becher und öden Brownies. Und hier die gute Nachricht: "Prince Coffee House", ursprünglich aus Pristina, zeigt schon in seiner New York Dependance, dass es mehr kann als den üblichen Koffeinbrei. Kreative Interpretationen wie Thai Mokka, Banana Espresso oder Iced Mint Mokka sowie feinste Patisserie wird es demnächst auch in der Wiener City geben.