5-Zutaten-Rezept: Diabetiker-Knolle und Kaviar

Erdäpfel und Topinambur haben nicht viel gemeinsam. Aber nur auf den ersten Blick. Genauer betrachtet rückt man mit dem Genuss der knolligen Erdfrucht die Geschichte des Gemüses wieder etwas zurecht. Bevor die Erdäpfel nämlich ihren Siegeszug in Europa antrat, wurde Topinambur – zu deutsch auch Erdartischocke genannt – großflächig angebaut und war durchaus als nahrhaft und sättigend beliebt. Und das Naheverhältnis zum Erdapfel geht noch um einiges weiter: Topinambur kann ähnlich unkompliziert verarbeitet werden – wie Leser Benjamin zeigt, der daraus ein Püree kochte. Dazu ist die süßlich schmeckende Frucht kalorienarm – und reich am Ballaststoff Inulin, der den Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe schließen lässt. Diese Fähigkeit brachte ihr noch einen Namen ein: Diabetiker-Erdapfel.

Topinabur und Saiblingskaviar

Da ist es schade, dass sie so selten auf den Tisch kommt. Haubenkoch Michael Sicher baut Topinambur in seiner eigenen Bio-Landwirtschaft an und schätzt die Qualitäten des „typischen Wintergemüses“ sehr. Zumal es durch seinen interessanten Geschmack hervorragend mit leichtem Fleisch oder Fisch harmoniert. Dass sich Sicher bei der Auswahl seiner fünf Zutaten für Fisch entschied, liegt auf der Hand. Seit mehr als 40 Jahren ist das Restaurant der Familie für seine Fischspezialitäten aus eigener Zucht bekannt. Mit dem Saiblingskaviar entwickelte man darüber hinaus eine weitere Spezialität. Die Besonderheit: Artgerechte Tierhaltung ist der Familie ein besonderes Anliegen. Um die Fischeier zu erhalten, werden die Fische zwischen Ende Oktober und Anfang Dezember durch ein eigens entwickeltes Verfahren „gemolken“ und kommen dadurch nicht zu Schaden. Der Saiblingskaviar wird nur mit etwas Salz haltbar gemacht und verleiht dann Speisen einen besonderen Kick.

Leser Benjamin wollte für den Kaviar einen angemessenen Rahmen kreieren. Wir finden, mit seiner Idee, eine einfache rote Rübe auf dreierlei Arten zuzubereiten, ist ihm das gelungen.