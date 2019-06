Entdeckungsreise durch das echte Neapel

... Gute Schuhe: Die öffentlichen Verkehrsmittel in Neapel funktionieren eher nicht so toll. Dafür macht es umso mehr Spaß, sich in den kleinen Gassen zu verlieren

... Schöne Schuhe: Abends, wenn es Zeit für den obligaten „Passagiata“ wird, den abendlichen Spaziergang, verwandeln sich Neapels Straßen in einen Cat Walk, die Neapolitaner prominieren wie eine Herde Pfaue. Wer da mitmachen will, braucht was Ordentliches zum Anziehen.

... Amedeo Colellas Bestseller „Mangi a Napoli“: In seinen Buch listet der selbsternannte „König von Neapel“ 108 Dinge auf, die man in der Stadt essen muss. Der perfekte Reisebegleiter für alle, die zumindest Speisekartenitalienisch sprechen.