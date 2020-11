Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

"Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach’ Limonade draus“, so ein gängiger Spruch. Wir nehmen es wörtlich, denn globale Lockdowns und Gastronomie-Sperren müssen uns nicht die Lust am Reisen nehmen – genau genommen: am kulinarischen Reisen. Deshalb entführen wir Sie in dieser Ausgabe in Länder auf fünf Kontinenten und kochen uns damit in andere Welten. Köche haben uns die Kunst der Küchen samt Rezepten verraten, lesen Sie dazu die große Reise durch den Genuss. Wer keine Lust auf Kochen hat, kann sich die Speisen natürlich auch bestellen.

Apropos Bestellung: Zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe schließen die Geschäfte für einige Wochen. Wo möglich, haben wir daher bei Bezugsquellen von Produkten kurzfristig auf ihre Webshops verwiesen, verstärkt haben wir auch Produkte kleiner heimischer Läden oder Plattformen angeführt – das werden wir in den kommenden Ausgaben ausbauen. So können wir die heimische Wirtschaft stärken. Oder aber, Sie heben sich die Inspiration auf für die Zeit, wenn wir wieder direkt in den Geschäften einkaufen können.

Bis dahin versorgen wir Sie mit viel Lesestoff zu „coronafreien“ und lebensfrohen Themen: Lesen Sie etwa das Interview mit Wolfgang Joop über seine Liebe zu Wien, Heidi Klum und die Verfilmung seines Lebens. Oder über die wandelbare Miley Cyrus, die derzeit wieder von sich reden macht. Und die besten Looks für den Spaziergang haben wir auch für Sie.

Das und vieles mehr in dieser neuen Ausgabe!