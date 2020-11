Königin der Krimis: Agatha Christie

Die führte sie in zehn Monaten von Südafrika über Australien, Neuseeland und Hawaii nach Kanada. Besonders stolz war Agatha Christie darauf, dass sie in Südafrika surfen lernte, und die Technik später in Waikiki perfektionierte. Als „vielleicht erste Britin“, wie sie später meinte, stand sie elegant und durchaus wagemutig auf den Brettern in der tropischen Inselbrandung.

Nur die Sache mit Ehemann Archie verlief nicht wirklich elegant ...

Agatha, verzweifelt gesucht

Der schneidige Offizier fiel vermehrt durch Affären auf, wollte sich schließlich scheiden lassen, um seine Geliebte zu heiraten. Und plötzlich verschwand Agatha Christie. Es war der 3. Dezember 1926, als sie nach einem Streit mit Archie in ihren Morris Cowley stieg und davonbrauste. Am nächsten Tag wurde das Auto in der Nähe eines Steinbruchs am Straßenrand geparkt gefunden, ungetragene Kleidung der inzwischen berühmten Schriftstellerin auf dem Rücksitz, aber von ihr selbst fehlte jede Spur.

Ganz England hielt den Atem an. War die Queen of Crime selbst in einen Kriminalfall verwickelt? War sie gar das Opfer?! Eine Zeitung bot 100 Pfund Sterling als Belohnung für Hinweise, mehr als 1.000 Polizisten und an die 15.000 Freiwillige formten Suchtrupps und befragten mögliche Zeugen und praktisch jeden Bewohner der Umgebung – aber alles war umsonst. Nicht der kleinste Hinweis auf das Schicksal von Agatha Christie.