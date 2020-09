Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Sie ist schick. Sie ist stilvoll. Und sie ist sympathisch. Sophia Loren zeigt, dass Weltstars trotz Ruhm, Geld und Ehre ganz natürlich bleiben können. Eine Sonderbehandlung am Set? Braucht sie nicht. Zum Shooting mit Top-Fotograf Greg Gorman fuhr sie selbst mit dem Auto vor – auf dem Beifahrersitz: kein Manager, kein Assistent. Sondern ihre Schwester. Sie genießt Pasta wie keine andere und wirft bei Tisch mit amüsanten Anekdoten um sich. „Große Klasse“, bezeichnet Gorman die Filmikone. Und er muss es wissen, denn er ist hautnah dran an den Stars. So hatte er auch Leonardo DiCaprio vor der Kamera oder Elizabeth Taylor, David Bowie sowie Antonio Banderas. Die Geschichten von diesen Begegnungen, die er schreiben könnte, würden wohl Bücher füllen – uns hat er verraten, wie er die Stars erlebt hat und auch so manches Geheimnis vom Set verraten. Und wir erfahren, dass auch die Superstars doch ganz menschliche, natürliche Züge haben.

Viel Stil findet sich auch in weiteren Geschichten im Blatt: Bei der Herbstmode auf den Trendseiten oder beim Lifestyle-Trend „Cottagecore“. Außerdem reisen wir dieses Mal mit der Sonne – konkret gesagt zu den schönsten Sonnenuhren des Landes. In diesen Monaten hoffen wir, sie noch einmal von ihrer prächtigen Seite zu erleben, wenn sie die Wälder in bunte Farben taucht. Und für die kühleren Abende haben wir einen kleinen Guide zusammengestellt – mit Tipps für Literatur, Serien und Musik. So kann der Herbst ruhig kommen!

Viel Vergnügen mit Ihrer neuen freizeit!