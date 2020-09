Zeitmesser einmal anders: Immer der Sonne nach

Am Anfang waren es wohl Naturbeobachtungen, die halfen, die Tageszeit abzuschätzen: etwa anhand der sich verändernden Schatten der Bäume, Steine oder Berge. Manche Gebirgsnamen zeugen davon: Morgennock, Mittagsfluh, Sonnwendstein oder Zwölferkogel.



Sonne kommt und geht

Die erste Sonnenuhr dürfte ein Holzstab gewesen sein, der in den Boden neben einem eingeritzten oder bemalten Stein gerammt wurde. Die Autorin Mella Waldstein schreibt über ihre Zeitrechnung im Waldviertel: „Wenn im Juli die Sonne hinter dem Holzstoß untergeht, ist es neun Uhr. Im August findet mein persönlicher Sonnenuntergang um halb neun statt. Im November gar nicht, denn da scheint hier meist nur der Nebel. Und im Jänner verschwindet die Sonne um vier Uhr nachmittags hinter einer Erle.“

Die ersten Sonnenuhren entstanden im Altertum. Eratosthenes sah die Erde schon um 240 v. Chr. als Kugel an. Seine beiden Mittagsweiser standen in Assuan und in Alexandria. Aus den unterschiedlichen Längen der zwei Mittagsschatten konnte er bei bekannter Entfernung der Orte den Erdradius ziemlich genau errechnen.

Erste gut belegte archäologische Funde von Sonnenuhren stammen aus dem Ägypten des 13. Jh. vor Chr., Griechen und Römer entwickelten sie weiter. In unseren Breiten hatten die Menschen bis ins Mittelalter keine großen Ambitionen, die Zeit in Stunden und Sekunden einzuteilen; die ersten Sonnenuhren entstanden in Klöstern.

Der Schattenstab hatte jedoch eine andere Funktion als jener ausgefeilte vor dem tift Heiligenkreuz: Der Schattenwurf auf die in die Klostermauer eingemeißelten Linien zeigte nämlich nicht Stunden an, sondern die Zeiten des Gebetes.

Lucem demonstrat umbra – Der Schatten zeigt das Licht, ist ein Spruch, der oft auf Sonnenuhren steht. Wenn man an einem sonnigen Tag neugierig nach oben blickt zu einer Sonnenuhr und ein schön gestaltetes Ziffernblatt vorfindet, aber keinen Schattenwurf, oder eine vollkommen falsche Zeitanzeige, kann es am fehlenden Polstab liegen.

Oder daran, dass dieser im Laufe der Zeiten verbogen wurde. Es könnte aber auch sein, dass das Gnomon bei einer Demontage nach einer Restaurierung falsch eingesetzt wurde.

Eine Anfrage an die Arbeitsgruppe Sonnenuhren des Österreichischen Astronomischen Vereins kann hier schon mit Rat und Tat weiterhelfen.

Künstlerin und Sonnenuhrbauerin Lisi Breuss beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren künstlerisch mit Sonnenuhren. „Wenn ich mit meinen Söhnen im Gebirge bin und wandere, machen wir immer wieder das Spiel, die Zeit am Sonnenstand zu schätzen. Wir sind schon so fit, dass wir auf eine halbe Stunde genau hinkommen“, sagt sie.