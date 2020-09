Taxi-Orange-Gewinner Max Schmiedl: "Ich war nie ein Intellektueller"

Warum hat das Format derart begeistert?

Es gab ja zu dieser Zeit nichts anderes – also kein Internet, und der ORF war eine Institution. Sei mir nicht bös’, aber wenn du von Montag bis Freitag penetriert wirst und keine Alternativen hast, wird das zwangsläufig erfolgreich.

Und was war das Geheimnis Ihrer Popularität?

Sicher eine gewisse Authentizität. Ich war nie ein Intellektueller, auch nicht in den zehn Jahren in Deutschland am Theater. Die anderen sind dagesessen und haben Dinge gesagt wie „Ich glaub, man muss Schiller ein wenig auf die Sprünge helfen“ oder „Ich seh’ dich in dieser Rolle ein bisschen anders“. Da war ich nie dabei, ich bin dann ins Stadion gegangen und hab geschrien für Karlsruhe.

Wie kam es, dass Sie mit 29 vom Staatstheater Karlsruhe zu einer Reality-TV-Show wechselten?

Ein Schauspielkollege hat mich 1999 auf ein ORF-Casting für die Moderation der heutigen „Barbara Karlich Show“ aufmerksam gemacht. Ich kam in die Endrunde, konnte aber nicht nach Wien, weil ich am nächsten Tag Premiere von „Kabale und Liebe“ hatte. Wer weiß, vielleicht wäre es sonst heute die „Max Schmiedl Show“. (lacht) Ein paar Monate später haben sie mich wieder angerufen und gefragt, ob ich zu einem Casting für eine Reality-Show kommen will.