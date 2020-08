Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Altes wird wieder hip. Rüschen und Puffärmel (ja, echt!) in der Mode, Vintage-Looks bei Fahrrädern (in der Maximalvariante mit süßem Flechtkorb am Lenker) und Schallplatten in der Musikbranche – die Verkäufe steigen seit Jahren an. Aber auch die malerischen Kellergassen entpuppen sich neu und machen den Ausflug ins Rustikal-Ländliche zum neuen Freizeittrend. Ob Weinviertel oder Burgenland: Die Betreiber putzen ihre Häuschen heraus, stellen einfach Biertische und -bänke davor und tischen dort oder in den Weinstuben Schmankerln aus der Region auf. In dieser Ausgabe gehen wir auf Tour durch einige Bundesländer, entdecken dabei die schönen Kellergassen neu. Viele der so genannten Presshäuser stehen übrigens unter Denkmalschutz, die Geschichte lässt sich teilweise bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen – für Genießer ein Abenteuer mit Historie.

Um Abenteuer geht es auch in der neuen Folge unserer monatlichen Rubrik „Herrenzimmer“: Vor 130 Jahren starb der große Abenteurer Richard Francis Burton – wir graben in den Archiven, reisen mit ihm durch die Zeit und zeigen, welche Männer uns in der heutigen Zeit mit Abenteuergeschichten faszinieren. Welches ist Ihr größtes Abenteuer, das Sie bisher erlebten? Ich kann mich noch gut an einen Ausflug in die Wüste der Sahara zu Beduinen erinnern – kein Handynetz, kein Licht, nur Kerzen und Sterne. Und eines Tages, wenn es wieder möglich ist, werde ich auf Safari gehen, das steht schon lange auf meiner Agenda.

Und Sie? Wenn Sie mögen, schreiben Sie mir: marlene.auer@freizeit.at