"SATC"-Autorin Candace Bushnell: "Wir haben Sex, aber weniger"

Ja, das gibt es. Aber es gibt weniger Sex, zumindest bei den Jüngeren. Bei den Pensionisten tut sich da mehr. Menschen über 50 verzeichnen jedenfalls einen Anstieg an Geschlechtskrankheiten. Leute in diesem Alter wollen nicht kürzertreten und haben wieder Dates und Sex.

Wo aber lernen sich diese Paare kennen, bei einem Cocktail wohl nicht. In Ihrem neuen Buch „Is There Still Sex in the City?“ behaupten Sie, dass in den Bars alle damit beschäftigt sind, auf ihre Smartphones zu starren und sich keiner mehr traut, anderen in die Augen zu schauen.