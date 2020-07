Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Woran denken Sie, wenn Sie „Hawaii“ hören? Selbst ohne je einen Fuß auf die Insel gesetzt zu haben, verströmt alleine der Klang des Wortes eine gewisse Wärme, einen bestimmten Zauber, wir können gar nicht anders, als zu lächeln. Stimmt’s? Sofort sehen wir vor dem inneren Auge langgezogene Sandstrände, auf Wellen reitende Surfer und Hula-Tänzerinnen in Baströcken samt Blumen im Haar. Es ist eine Faszination, die erstmals vor 60 Jahren in Form eines Romans zu uns nach Hause kam und seither unsere Fantasie beflügelt. Hawaii, das ist mehr als ein Ort, und viel mehr als Toast und Hemd. Weil wir derzeit und in diesem Sommer vor allem in Gedanken reisen, träumen wir uns also an das so genannte andere Ende der Welt und ergründen, wie es zu dieser Magie kam.

Überhaupt sind Inseln ja ganz zauberhafte Orte, jede mit ihren Eigenheiten. Das Licht, das Tempo, die Luft, die Stimmung, der Wind – es sind ganz feine Unterschiede, die zählen. So suchen und finden wir unser ganz persönliches Urlaubsparadies, ich habe meines auf den spanischen Inseln gefunden.

Und Sie? Wenn Sie mögen, schicken Sie mir doch ein Bild von Ihrem Lieblingsort, Ihrem Kraftplatz, Ihrem persönlichen Paradies – selbst wenn Sie es derzeit vielleicht nicht besuchen können. Reisen wir auf diese Art gemeinsam im Kopf, denn da können wir gefahrenlos alle Grenzen passieren.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Hochsommer und viel Freude mit dieser druckfrischen neuen Ausgabe.