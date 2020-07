Die Ballerina mit Kirschohrringen

Ohne euch wär hier gar nix los! – Wenn ich bei meiner Weingartenarbeit den Heuschreck, das Marienkäferl, die Wespenspinne und den Regenwurm treffe, denk ich mir das immer. Alles, was da kreucht und fleucht, wirtschaftet genauso. Ohne sie würde es für uns schlecht ausschauen. Weinbauern wie alle anderen Landwirte müssen sich einfügen in das Ökosystem, wenn sie es langfristig nutzen wollen. Die Winzerin Birgit Braunstein ruft sich das immer wieder in Erinnerung, wenn sie meint: „Wir haben Grund und Boden nur gemietet.“