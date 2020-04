Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Haben Sie zu Hause auch bereits ihr Bücherregal sortiert? Ich schon, und zwar genau vier Mal. Zuerst nach Autoren, dann nach Genres, nach Farben und schließlich nach Höhe der Buchrücken. Das Prozedere hat ganz schön lange gedauert, denn immer wieder fiel mir ein Exemplar in die Hand, mit dem ich mich zur Seite setzte, um darin zu blättern. Im „Lärm der Zeit“ von Julian Barnes etwa, in der „Geschichte der Bienen“ von Maja Lunde oder in „Die Hauptstadt“ von Robert Menasse. Die „Schriften von Accra“ von Paulo Coelho habe ich kurzum gleich noch einmal zur Hälfte durchgelesen. Da sitzend, umringt von Bücherstapeln, dachte ich bei vielen weiteren: Das muss ich unbedingt auch noch einmal zur Hand nehmen, selbst wenn ich den Inhalt schon kenne. Es ist ja so: Egal, wie alt sie sind – Bücher verlieren nie an Aktualität. Sie entführen uns in eine andere Welt, lassen uns eintauchen in Geschichten, versetzen uns in Staunen, Neugier und Freude. Gerade jetzt ist das eine willkommene Pause von der Nachrichtenlage.

Deshalb haben wir die Titelgeschichte dieser Ausgabe dem Lesen gewidmet – in möglichst vielen Facetten. Statt unserer klassischen Reisegeschichte wollen wir Sie damit mitnehmen auf einen Ausflug in die Literatur. Tipps für Bücher gibt’s obendrauf.

In meinem Regal sind die Bücher vorerst nun nach Genres geordnet. Und da merke ich: Bei den Krimis könnte ich noch aufrüsten. Und für ein paar Romane ist auch Platz. Aber das ist eine andere Geschichte.



Entspannen Sie und gehen Sie auf Literatur-Reise.

Viel Vergnügen mit Ihrer neuen Freizeit.