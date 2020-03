Gärten der Welt: Blütenpracht zwischen New York und Dubai

Aber auch bei uns fängt die Blüte schon an - und bei so manchem Spaziergang in heimischen Gefilden, erfreut man sich alleine oder zur Zweit, an sprießenden Knospen, Sonne und Frühlingsluft.

Wer der Gartenleidenschaft verfiel, ist noch nie geheilt worden“, sagte einst der berühmte deutsche Gärtner Karl Foerster. Auch an den Spruch von Ralph Waldo Emerson, „Blumen sind das Lächeln der Erde“, fühlt man sich beim Anblick dieser prächtigen, vielfältigen Gärten und Parklandschaften erinnert. Wenn die ersten Knospen im Jahr sprießen, die Blütenkronen betörend duften und Tulpen- wie Veilchenmeere leuchten, gehört das zu den beglückendsten Momenten. Nicht nur in heimischen Parks, wie etwa dem Botanischen Garten im Wiener Belvedere, erwachen Magnolien, Märzenbecher, Veilchen und Tulpen zum Leben. Von Holland bis Dubai haben die kreativsten Gärtner in meist privaten Parkanlagen, die öffentlich zugänglich sind, außergewöhnliche Kunstwerke und bunte Blumenarrangements geschaffen, die jetzt im Frühjahr hoffentlich ihren Duft bis in die Wohnungen tragen. Anspruchsvollere Gartenliebhaber, die mehr als leuchtende Tulpenfelder sehen wollen, kommen in englischen Landschaftsgärten, wie etwa den Kew Gardens auf ihre Kosten. Hier gilt: „Unkraut nennt man die Pflanzen, deren Vorzüge noch nicht erkannt worden sind“, um es noch einmal mit Ralph Waldo Emerson zu sagen. Denn neben Pflanzenraritäten können sie Meere von blauen Sternhyazinthen und Blausternen, gelbe Kaiserkronen sowie rare Magnoliensorten entdecken. „Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will“, meinte einst der französische Maler Henri Matisse.

Botanischer Garten, Brooklyn, New York

Wenige wissen, dass es mitten in Brooklyn einen herrlichen 52 Hektar großen botanischen Garten gibt. Der Brooklyn Park liegt gegenüber dem Prospect Park. Hier können Besucher 10.000 verschiedene Pflanzen aus aller Welt bewundern. Je nach Lust und Laune wählen sie zwischen verschiedenen Gärten, in denenmonatlich Tausende andere Sorten blühen. Ruhe genießt man im japanischen Hügelteich-Garten, der Duft des Cranford-Rosengartens betört ab Sommer; durch den Steinhardt-Wintergartenmit dem weltberühmten C.V. Starr Bonsai-Museum bummelt man ambesten im Herbst. Im Frühling erheitert allein der Anblick der blühenden Kirschbäume das Gemüt. Die Cherry-Walks, genannt Hanami, gehen auf eine alte japanische Tradition zurück, bei der die fallenden Blütenblätter als Symbol für Kurzlebigkeit und Vergänglichkeit angesehen wurden.Wenn die zarten Blütenblätter abfallen, verwandeln sich die Parkwege in einen duftenden Teppich aus rosa Blütenblättern.

Jetzt in Blüte

Die Kirschbäume und Bluteichen befinden sich hinter dem Japanese Hill und dem Pond Garden.Weiters in Blüte: Palmkatzerlstauden, Schwertlilien, gelbe Narzissen und Eisenhut im

Shakespeare Garden und die doppelblütige „Kanzan“-Kirsche, etwa ab April. Freier Eintritt mit dem New York Pass, https://www.bbg.org, https://de.newyorkpass.com