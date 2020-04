KHM-Direktorin Sabine Haag: "Jeder von uns möchte stark sein"

Viele Menschen erfahren im Beruf nicht die Wertschätzung, die ihnen eigentlich zustehen würde. Haben Sie einen Tipp, wie man das besser verschmerzt?

Ich glaube, jeder von uns möchte gerne stark sein. Wennman sich in die Opferrolle begibt, wird man aber schwach. Der Mathias Strolz, den ich sehr schätze, hat zu einer Zeit, die für mich eine sehr wichtige war, ein Buch geschrieben. „Sei der Pilot deines Lebens“ und das möchte ich sein, wenn möglich, in jeder Phase meines Lebens. Speziell in schwierigen Zeiten möchte ich das Heft in der Hand halten und sagen: Ich entscheide, was gut für mich ist. Ich gebe die Richtung vor und möchte nicht, dass das andere tun. Ich glaube, dass sich jeder Mensch in diese grundsätzliche Haltung bringen kann. Das macht stark für Situationen, in denen man nicht 100-prozentig stark ist und dankbar für eine Schulter ist, an die man sich anlehnen kann.

Vor allem in der Familie ...

In meinem Fall eine wunderbare Familie und ein fantastischer Partner. Wichtig ist auch ein solider Freundeskreis und ein gesundes Selbstbewusstsein. All das sind Elemente, die helfen. Man muss sich auf seine Stärken besinnen und fragen: Was macht mich eigentlich aus? Wenn man mit Verlust umgehen muss, mit Nichtwertschätzung, wenn der Dank, von dem man glaubt, man hätte ihn verdient, nicht ausgesprochen wird, dann sollte das die eigene Befindlichkeit nicht beeinflussen. Ich weiß, das sagt sich leichter, als es tatsächlich ist, aber man kann mit Stärke und Zuversicht vielen Schwierigkeiten im Leben sehr gut begegnen.