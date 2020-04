Promis in Quarantine: Was Glööckler, Kardashian und Co. jetzt bunkern

Khloé ist voll organisiert

Bescheiden waren die Kardashians ja noch nie. So verwundert es nicht, dass Kims Schwester Khloé sich selbst „Queen of Organisation“ nennt. In diesem Fall ein redlich verdienter Titel, beschriftet sie sogar jedes einzelne Lebensmittel, was ihr in Corona-Zeiten ohne Hausangestellte zugute kommt.

Die Quarantäne verbringt Khloé übrigens mit Ex Tristan Thompson, Vater ihrer Tochter True. Der nahm es seinerzeit mit der Treue nicht so genau. Ob er Sehnsucht nach Mutter und Kind oder der prall gefüllten Vorratskammer hatte? Man weiß es nicht.