Ein Funken Hoffnung

Franz Weninger ist nicht nur Winzer in Horitschon. Er ist auch ein bisschen Apfelbauer, im vergangenen Sommer war er Pop-up-Heurigenwirt, vor allem aber ist er biodynamischer Landwirt. Als solcher denkt er in Kreisläufen und will alle Ressourcen sorgsam gebraucht wissen. Zum Beispiel den Hopfen, der sich über seine Holzstapel legte. „Ich hab den Hopfen gesehen und wollte ihn nicht verkommen lassen“, sagt er. Doch keiner der brauenden Freunde wollte ihm diesen abnehmen. Die Bitterstoffe des wilden Hopfens lassen sich nicht gut einschätzen. Also hat Weninger eine Charge Blaufränkisch, die er in der 400-Liter-Amphore spontan vergoren hat, mit dem Hopfen versetzt.

Der gehopfte Wein hat ein bisschen von der Aromatik angenommen, schmeckt nach Heublumen, kräutrig, frisch und knackig. Weninger, der sich auch mit Wermut beschäftigt, versteht nicht, warum aromatisiertem Wein so wenig Bedeutung zukommt: „Vielleicht wollte man früher mit Kräutern etwas übertönen?“

Nun, wir versuchen nicht zu übertönen, sondern (diese Krise) zu übertauchen. Im Glas schimmert schon ein Funke Hoffnung.