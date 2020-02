Ein Best-Of aus der aktuellen Freizeit

Noch ist er nicht da, aber wir spüren ihn schon kommen: den Frühling. Mit ihm erwachen die Pflanzen, die Sonne wird kräftig, die Wiesen grün. Nur 150 Kilometer südlich von Graz zeigt sich all das schon eine Spur intensiver. Aber nicht nur das: Zagreb blüht auch anderweitig auf. Die kroatische Stadt wandelt sich von der Provinz- zur lässigen Hauptstadt, nicht nur während der aktuell laufenden EU-Ratspräsidentschaft. Alt trifft auf neu, retro auf modern. Dazwischen formt sich ein entspanntes Lebensgefühl, eine Stimmung, in der alles sein kann, aber nichts muss. Lesen Sie auch, warum sich Zagreb neu erfindet und was Sie dort an einem langen Wochenende nicht verpassen sollten.

Nicht zu verpassen war unlängst auch die neue Frisur von Tennis-Ass Dominic Thiem – vor allem auf den sozialen Plattformen war sein Look Thema. Man kann den Strähnchen-Style mögen oder nicht: Nicht selten setzen Sportler oder Prominente modische Trends. Dem sind wir, durchaus mit Augenzwinkern, in einer neuen Folge des „Herrenzimmers“ nachgegangen – den Frisuren-Guide gibt’s obendrauf. An die Herren der Schöpfung: Das müssen Sie lesen! Übrigens, auch für uns Frauen interessant. Lassen Sie sich und Ihren Liebsten inspirieren und schmunzeln Sie mit uns!

Und noch ein wenig Prominenz: Vor der Eröffnung geben wir Ihnen exklusive Einblicke in die neue Foto-Ausstellung von Michael Horowitz in der Albertina – Backstage-Geschichten mit den Berühmtheiten inklusive.

Viel Vergnügen mit der aktuellen Ausgabe!