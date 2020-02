Beaujolais Querdenker

Ja so einen Beaujolais, oiso so einen Beaujolais kriegst du ned amoi in Beaujolais!“, sagt einer meiner Lieblingskabarettisten, Gerhard Polt, in einem humorvollen Beitrag über Gemeinderatssitzungen, bei dem eben auch der französische Wein eine Nebenrolle spielt.

Das Beaujolais gehört geografisch zum Burgund. Doch die Gegend wird als eigenständig betrachtet, beziehungsweise wird man wahrscheinlich keinen Burgund-Winzer finden, der das Beaujolais dazuzählt. Weil dort Granitböden vorwiegen (statt Kalk und Mergel) und weil nicht Pinot Noir und Chardonnay, sondern 98 Prozent aller im Beaujolais gepflanzten Rebstöcke von der Sorte Gamay sind.