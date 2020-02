Die Lust aufs Leben: Karneval in Rio, New Orleans, Venedig

Zu dieser nicht ganz unfrivolen „Bäumchen wechsel dich“-Attitüde gesellten sich in New Orleans bald auch Traditionen der unfreiwilligen westafrikanischen Bevölkerung: Die Magie der Masken, Vodoo und Baron Samedi, traditioneller, farbenfroher Federschmuck und absolute Tanz-Ekstase. Als New Orleans schließlich amerikanisch wurde (1803), kam es zu einem unerwarteten Phänomen: Die prinzipiell eher verklemmten „Anglo-Amerikaner“, die sonst mit Karneval aber sowas von nichts am Hut hatten, fühlten sich quasi verpflichtet, mindestens so ausgelassen zu feiern wie die Franzosen. Wer schon mal Iren und Schotten tanzen gesehen hat, weiß, dass die das ernst meinen, wenn sie erst einmal anfangen. Und was „Zielwasser“ in Form whiskyhaltiger Getränke anbelangt, konnte den neuen Bewohnern der Stadt ohnehin niemand etwas vormachen. Es kam also zu einem faschingstechnischen Wettrüsten.

Exotische Faschingsgilden

Die ältesten „Gilden“ oder „Krewes“, wie es hier heißt, stammen tatsächlich noch aus dem 19. Jahrhundert. Und ja, so spießig man Faschingsvereine, Offiziere und Prinzen auch bei uns finden mag – genau sie sind es, die den prickelnden, exotischen, vibrierenden und höchst erotischen Karneval in New Orleans am Leben erhalten. Mittlerweile ist es sogar so, dass die Zahl der Gilden signifikant wächst, zu den jahrhundertealten Gruppen wie der Mystick Krewe of Comus oder dem Zulu Social Aid & Pleasure Club, die sowohl die Umzüge an Rosenmontag und Faschingsdienstag wie auch die abendlihen Partys organisieren, gesellten sich mittlerweile auch reine Frauen-Gilden und jede nur erdenkliche Form von LGBT-Spielarten. Dazu kommt noch die tatsächlich außergewöhnliche Gruppe der „Mardi Gras Indians“. Afroamerikaner „verkleiden“ sich als Indianer.