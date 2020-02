Die neue Lust der Männer am Friseur: Er hat die Haare schön!

"Was ein Mann schöner is wie ein Aff, is ein Luxus.“ Tante Jolesch würde sich heute ganz schön anschauen – und sich dann vielleicht einfach über den schieren Überfluss an Luxus freuen. Männer legen durchaus Wert auf Schönheit. Und zwar nicht verschämt und heimlich, sondern ganz offen – sie stehen dazu.

Wie gründlich sich die alte Weisheit der guten Tante überholt hat, sieht man vor allem, wenn man einen Blick auf eine der männlichsten aller Welten wirft: die des Fußballs.

Denn während manche Filmstars und Sänger wie Dean Martin, Cary Grant oder der schöne Marcello Mastroianni schon immer großen Wert auf ihr Äußeres gelegt haben, verweigerten sich Fußballer beinahe trotzig jeder auch noch so kleinen Annäherung an Mode, Lifestyle oder gar Stil. Und wenn sich der Männerbund dann einmal kollektiv in einen modischen Irrtum verbissen hatte – Stichwort „Vokuhila“ –, hielt man jahrelang daran fest, auch wenn der Spuk außerhalb der Fußballstadien längst vorbei war.