Das Buch meines Lebens

Kein typisches „Wie kann ich in der Ruhe Kraft tanken damit ich später wieder produktiver bin“-Buch, sondern eine kritische und dabei friedliche Auseinandersetzung mit dem vermeintlichen „Nichtstun“. Es hinterfragt die Beschäftigungsmodelle unserer Systeme, psychologisch, philosophisch, künstlerisch und wirtschaftlich.

Warum wir alle etwas wollen sollen, beschäftigt mich schon lange, und jetzt gerade scheint ein guter Zeitpunkt, um diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Ich lese es gerade in diesen Tagen – noch kein Lebensbegleiter also im wörtlichen Sinn. Aber es könnte einer werden.

* Die Musikerin ist derzeit mit dem Enya Cover „Only Time“ und ihrer All-Star-Band „My Ugly

Clementine“ erfolgreich. Mit ihrer Ex-Band "Schmieds Puls" gewann sie 2016 einen "Amadeus".