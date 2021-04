Coole Musik für den Laufsteg: Von Prodigy bis Plastikman

Dass extra für das Defilee eine eigene Musik komponiert wird, kommt nicht allzu oft vor. Etwas, das Gomez, der seine musikalischen Wurzeln im New Wave, Industrial und Heavy Metal hat, nicht versteht. "Eine Modenschau ist wie ein Film: Nicht nur die Mode, sondern alle Elemente – das Casting, das Décor, das Set-Design, die Musik – müssen Emotionen erzeugen und eine exakte Tradierung unserer Vision sein", sagte er einmal der NZZ Bellevue.

Prodigy und Versace

Besonders häufig haben sich die Wege von Versace und The Prodigy gekreuzt. Am spektakulärsten, als der Frontman - der mittlerweile verstorbene - Keith Flint in einer Bandpause 2004 für Donatella Versace spielte, die ihn einmal als Freund bezeichnete. Er sollte den Steglauf einläuten. Und er tat es - spektakulärer, als es vielen lieb war: "Während Flint mit seinem Seitenprojekt Clever Brains Fryin' das Stück "Superstar" interpretierte, sprang er plötzlich von der Bühne und legte sich inmitten des überraschten Publikums nieder. Anschließend streckte er seinen Kopf zwischen die Beine eines Zuschauers und veredelte die Wange einer erstarrten Dame mit seiner Spucke", schrieb das Portal laut.de damals.

Schon in den 90ern waren die Heroen des Big Beat immer mal wieder beim Defilee zu sehen. Wie hier bei einer MTV-Fashion-Show aus dem Jahr 1997.