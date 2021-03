Hello Beauty: Augenblicke von ungeschminkt bis knallig bunt

So einfach sind so schöne Nägel gar nicht hinzukriegen, da steckt viel aufwendige Pflege dahinter. „Healthy neutral nails are the new nail art“ lautet die Devise der internationalen Nageldesigner. Nagellack „Polar Skies“ von & Other Stories

Isa say`s: „No Make“-Make-up

Nahezu ungeschminkt wollen uns die trendsettenden Visagisten diesen Sommer sehen. Das entspricht ja auch irgendwie dem Zeitgeist in Zeiten von Maskenpflicht und Pandemie. Die haben uns die Lust auf deckendes Make-up und aufwendiges Contouring genommen. Wer konnte, hat sich intensiv der Hautpflege gewidmet, den schönen Teint wollen wir jetzt auch nicht zukleistern. Die Haut soll vor Feuchtigkeit strotzen, ein bisschen getönte Tagescreme, eine ganz leichte Foundation, Highlighter ist Pflicht, Puder tabu. Dann noch etwas Gloss auf die Lippen, meinetwegen auch noch auf die Lider, fertig!