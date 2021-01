Gemischte Platte: Jane Birkin, Belle and Sebastian, Richie Hawtin und mehr

Belle And Sebastian: What to Look for in Summer

Die Großmeister der Herzensrührung laden zu einer bewegenden Reise: Es geht durch zweieinhalb Dekaden Bandgeschichte. Das Doppel-Album beinhaltet Live-Aufnahmen und bietet einem in unsicheren Zeiten einen sicheren Halt. Songs wie „The Boy With The Arap Strap“, „Step Into My Office, Baby“ oder „The Fox In The Snow“ sind unzerstörbare Popsongs, die einem bei der Hand nehmen und Hoffnung geben. Das Leben ist mit den Liedern der Combo rund um Mastermind Stuart Murdoch einfach schöner.