Sleaford Mods: Gute Zeiten für schlechte Laune

Das elfte Album der Mods, das in nur drei Wochen im Lockdown entstanden ist, hält der Gesellschaft den Spiegel vor. Dabei stimmt die Haltung, der Schmäh, die Wut. Der Weltekel des Duos ist groß und lässt zahlreiche geniale Momente entstehen – etwa die Verweigerungshymne „Elocution“, die Acid-House-Punk-Nummer „I Don’t Rate You“ und „Mork n Mindy“, bei dem die tolle Billy Nomates einen Gastauftritt hat. Mit „Spare Ribs“ verteilen die Sleaford Mods erneut das, was man von ihnen (längst) erwartet: Faustwatschen für die neoliberalen Schnösel. Was für ein Spaß!