Sleaford Mods: Elektropunk als außerparlamentarische Opposition

„Wir haben fast 100.000 Covid-Tote in unserem Land“, erklärt Williamson im Interview mit dem KURIER. „Bis zu einem gewissen Grad wäre das zu vermeiden gewesen. Aber speziell zu Beginn der Krise hat die Regierung die Wirtschaft über die Menschen in diesem Land gestellt. Das hat mich an Leute erinnert, die sich Rippen rausnehmen lassen, die entbehrlich sind. Das ist sicher eine etwas surreale Analogie, aber mit Hinblick auf den Kapitalismus sind Menschen offenbar entbehrlich. Wie viel Geld wir haben, diktiert in diesem System, wie viel physisches und mentales Leid wir erdulden müssen.“

Williamson baut oft derart surreale Metaphern in seine Texte ein. Denn der Unterhaltungswert seiner Songs ist ihm genauso wichtig wie die soziale Botschaft.