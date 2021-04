Studio 54: Sex, Drogen, Disco und die Rolling Stones

Heroen des Rock konnten Disco nicht widerstehen. Auch die Rolling Stones nicht. Einer ihrer bekanntesten Hits, "Miss You", der 1987 erschien, ist voll von funkigen Klängen und Dancefloor-Schweiß.

Drummer Charlie Watts erinnert sich gerne an die Glitzer-Ära: "Mick und ich gingen viel in Discos. Das war eine grandiose Zeit. Ich erinnere mich, als ich mit Mick in München von einem Club heimging, da sah er einen dieser Village People-Songs. Es muss Y.M.C.A gewesen sein. Keith rastete aus, aber das hörte sich einfach toll am Dancefloor an", sagt er laut einem kürzlich erschienenen Artikel des Far Out Magazine.