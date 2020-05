Einst Glamour-Girl, jetzt Aktivistin: Bianca Jagger ist 70

Auf einem weißen Pferd ritt Bianca Jagger an ihrem 27. Geburtstag ins Studio 54. Eine Woche zuvor hatte der berühmte New Yorker Nachtclub eröffnet und Jagger schien auf dem Höhepunkt ihres Glamour-Lebens: Verheiratet mit Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger und eng befreundet mit dem Künstler Andy Warhol, galt sie als angesagtestes Party-Girl der Millionenmetropole.

Doch Jagger, die am Samstag (2. Mai) 70 Jahre alt wird, sieht das im Nachhinein völlig anders. "Ich würde lieber sterben als über das Studio 54 zu sprechen", sagte sie der Vanity Fair. "Ich wünschte mir, es hätte es nie gegeben." Denn so glamourös sei das damals alles gar nicht gewesen. "Ich habe mich gefühlt wie ein Fisch ohne Wasser. Ich war ein junges Mädchen aus Nicaragua und in dieser Welt mit diesem ganz anderen Hintergrund und diesen ganz anderen Ideen zu sein, war eine überwältigende Erfahrung."

Inzwischen führt Jagger ein völlig anderes Leben: Von Mick Jagger längst geschieden, setzt sie sich als Aktivistin unter anderem für Naturschutz und Menschenrechte ein und ist leidenschaftliche Oma und Uroma. "Jetzt weiß ich, wer ich bin."

Bianca Jagger heute: Aktivistin - und Oma

Jagger wurde 1950 in der nicaraguanischen Hauptstadt Managua als Bianca Perez-Mora Macias geboren, wie ihr Management gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Im Internet kursiert auch vielfach 1945 als ihr Geburtsjahr. Jagger wollte ursprünglich Nonne und Missionarin werden. "Ich war schon immer ein gutes katholisches Mädchen." Schon als Teenager interessierte sie sich aber auch für Politik. Nach der Scheidung ihrer Eltern zog ihre Mutter sie alleine auf und nahm sie mit auf Demonstrationen gegen die Somoza-Diktatur in Nicaragua. Mit 16 Jahren ging Bianca Perez-Mora Macias dann mit einem Stipendium an die Pariser Sorbonne-Universität, um Politikwissenschaften zu studieren.

Auf einer Party nach einem Rolling-Stones-Konzert lernte die junge Nicaraguanerin 1970 Mick Jagger kennen. Ein Jahr später war sie schwanger und das Paar heiratete in St. Tropez - was Bianca Jagger schlagartig ins Licht der Öffentlichkeit warf. Die darauffolgenden Jahre waren stürmisch, aber nicht unbedingt glücklich. 1978 reichte Bianca Jagger die Scheidung ein, weil der Sänger sie betrogen haben soll.