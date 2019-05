Anita Wagner über ESC: "Zuerst ist man oben, im nächsten Moment unten"

Auch Anita Wagner, 58, muss nach ihrer Contest-Teilnahme damit leben, dass ihr Lied nicht angenommen wird. Dabei beginnt alles perfekt. Als Teilnehmerin von Peter Rapps „Großer Chance“ macht sie sich 1982 als Sängerin einen Namen, einige Zeit später wird sie auserwählt, an der österreichischen Vorausscheidung zum Song Contest teilzunehmen. Die damals 23-jährige Anita gewinnt mit ihrem Lied „Einfach weg“ mit großem Punkte-Vorsprung. „ Udo Jürgens hat mir damals in der Show symbolisch die Flugtickets nach Luxemburg überreicht. Ich bin hingeflogen und dann lief es halt schlecht.“ Zuvor erlebt die Sängerin, die ganz Österreich als „ Anita“ ein Begriff ist, einen wahren Hype. Eigentlich relativ unbekannt, ist sie mit „Einfach weg“ in den heimischen Charts gleich mehrere Wochen auf Platz eins und damit ein Star.

Beim Song Contest folgt dann der Schock. Anita kann den Erfolg von daheim nicht nur nicht wiederholen, sondern landet mit fünf Punkten – einem aus Irland und vier aus Dänemark – auf dem letzten Platz. „Das hat mir gar nicht so zu schaffen gemacht“, erinnert sie sich heute. „Ich bin ein bodenständiger Typ und dachte mir, das Lied ist einfach nicht angekommen. Viel schlimmer war, dass niemand am Flughafen war, als ich aus Luxemburg zurückgekommen bin. Nur Robert Reumann (Anm.: ORF Seitenblicke) hat mich begrüßt und mir zum Auftritt gratuliert. Da sieht man, wie die Branche tickt. Zuerst ist man oben und im nächsten Moment ganz unten.“ Dazu kommt, dass das Produzenten-Duo, das Anita für „Einfach weg“ engagiert hatte, die Künstlerin im Ungewissen lässt. „Es hieß, man wolle warten bis ein bisschen Gras über die Sache gewachsen sei und in einem Jahr weiterschauen. Passiert ist aber nichts mehr.“