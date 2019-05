Manuel Ortega: "Ich war schon nach der Vorausscheidung ausgebrannt"

Ortega, der mit 17 Jahren seinen ersten Plattenvertrag unterschrieb, war noch keine 30, als er im Geschäft bereits als alter Hase galt. An seine Zeit beim Song Contest, bei dem er mit „Say A Word“ Platz 18 von 24 Teilnehmern belegte, erinnert er sich heute mit gemischten Gefühlen. „Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich war mit 21 Jahren sehr jung und der Hype war riesig. Es gab zum ersten Mal seit Jahren wieder eine öffentliche Ausscheidung, an der auch Leute wie Stermann und Grissemann teilgenommen haben. Die wollten unbedingt nach Tallinn. Es war eine sehr intensive Wahlkampfzeit, kann man sagen.“ Einprägender Nachsatz: „Wenn ich so zurückdenke, war ich eigentlich schon nach der Vorwahl so gut wie ausgebrannt.“ Dazu kamen Vorwürfe, Ortega hätte sein Lied nicht selbst geschrieben, sondern abgekupfert. „All Right Now“ von "Free" klang für viele verdächtig nach Vorlage. „Solche Vermutungen gibt es zwar beim Song Contest immer, aber sie haben die Zeit noch intensiver gemacht. Trotzdem bleibt, dass ich in allen Geschichtsbüchern stehe, in denen vom Song Contest die Rede ist. Davon kann ich noch meinem Sohn und später meinen Enkeln erzählen.“

Paenda gab Song-Contest-Experte Ortega von Anfang an wenig Chancen. „Ich habe den Song einmal gehört und vielleicht nicht ganz verstanden. Aber ich finde den Song für mich persönlich jetzt nicht so stark.“