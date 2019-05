Gary Lux über den Song Contest: "Damals kannte mich wirklich jeder"

Gary Lux, 60, ist Österreichs Song-Contest-Veteran schlechthin. Keiner war so oft beim Bewerb dabei wie er. Zwischen 1983 und 1995 waren es sechs Teilnahmen, zwei Mal als Solist, vier Mal als Background-Sänger für Künstler wie Tony Wegas 1993 oder Stella Jones 1995. Ein weiterer Auszug aus Lux’ umfangreicher Song-Contest-Geschichte: 1983 belegte er beim ersten Antreten mit der Gruppe Westend Platz 9, 1985 erzielte er als Solist mit „Kinder dieser Welt“ und Rang 8 seine beste Platzierung. „Damals hat mich wirklich jeder gekannt.“ Das, so Lux heute, sei für ihn aber nicht der Grund gewesen, so oft am Song Contest teilzunehmen. „Ich kann dir genau sagen, warum ich so oft hingefahren bin. Beim Song Contest war es wichtig, richtig zu singen. Ich habe in den 1980ern als Studiomusiker für viele Stars gearbeitet von Falco bis Peter Cornelius. Man hat für den Bewerb gute Sänger gebraucht, die nicht geflattert haben. Das war bei mir der Fall.“