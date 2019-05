Robinson: "Ich muss unser Song-Contest-Lied immer noch spielen"

1976 in Den Haag lautete das Motto der Veranstaltung noch live: Live-Orchester und Live-Gesang. „Heute“, erzählt Robinson ehrlich, aber ohne Häme, „wird ein Playback eingespielt. Eine Live-Band hat offenbar nicht mehr funktioniert. Entweder weil sie zu teuer war oder der Bühnen-Umbau zu kompliziert ist.“ In den 1970ern hieß der Song Contest auch noch elegant „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ und hatte laut Robinson eine klare Ausrichtung. „Bei uns stand das Lied an erster Stelle, dann kamen die Künstler und erst dann die Performance. Heute ist es kein musikalischer Wettstreit mehr, sondern ein oft auch politisch motivierter Show-Wettstreit.“ Besonderes Kennzeichen: Kurzlebigkeit. Während heutige Song-Contest-Beiträge maximal ein paar Wochen in den Charts überleben, wurden früher Hits für die Ewigkeit geschrieben. „Wir kriegen jährlich unsere Abrechnungen. Da sehe ich, dass „Meine kleine Welt“ mindestens einmal täglich irgendwo auf der Welt gespielt wird, von Neuseeland bis Australien. Es ist nicht die Welt, aber es kommt immer noch ein bisserl was rein. Es läppert sich zusammen.“ Das Lied von Paenda, die heuer für Österreich nach Israel geschickt wurde, findet Robinson zwar „sehr modern“, seiner Meinung nach „geht es aber nicht so ins Ohr.“