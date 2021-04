Abtauchen in eine andere Welt

Geht es Ihnen auch so? Das Fernweh plagt, man sehnt sich nach neuen Eindrücken, nach Entspannung, nach Erlebnissen? Dann haben wir in dieser Ausgabe genau das Richtige für Sie: Wir tauchen nämlich gemeinsam ab, in die faszinierende Unterwasserwelt. Erstklassige Fotografen haben die Szenen für uns festgehalten, wir können uns an ihren Aufnahmen erfreuen – kommen Sie mit auf die Reise und erkunden Sie mit uns nicht nur die wunderbare Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch die Geschichten dahinter.

Beeindruckende Fotos gibt es auch von den gemeinsamen Arbeiten des renommierten Fotografen Peter Lindbergh und des Modeschöpfers Azzedine Alaïa. Diese sprechen Bände, sie zeigen die Frauen in starker Pose, dahinter steht die persönliche Überzeugung der beiden Macher. Nicht nur das: Sie haben damit die Modewelt verändert. Wir zeigen die besten Aufnahmen und erzählen ihre Hintergründe, lesen Sie dazu die ganze Story.

Und wissen Sie eigentlich, warum es sich derzeit so anfühlt, als wären wir in einer Zeitschleife gefangen? Dann lege ich Ihnen die dieswöchige „Frage der Freizeit“ ans Herz, in der wir auch die Antwort parat haben. Vielen Dank an dieser Stelle für die regelmäßigen Einsendungen dazu, mit Freizeitfragen, die Sie im Alltag beschäftigen. Gerne gehen wir hier den Dingen auf den Grund und inspirieren jede Woche auch mit unserem ausgewählten Sehnsuchtsfoto – dieses Mal geht es nach Irland.

Wir wünschen viel Abwechslung, Freude und Lesevergnügen mit diesen und weiteren Geschichten der aktuellen freizeit!

Ihre Marlene Auer