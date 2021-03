Über die Magie der Nacht: Designerin Roshi Porkar im Porträt

Geboren 1988, studierte sie an der Universität für angewandte Kunst in Wien Modedesign unter Veronique Branquinho und Bernhard Willhelm. Sie arbeitete für Stylist Karl Templer in New York und das Luxuslabel Lanvin in Paris.

Zwischendurch präsentierte sie eine Kollektion unter ihrem Namen auf der Berlin Fashion Week. Porkar kam auf dem renommierten Festival für Mode und Fotografie in Hyères unter die Finalisten und erhielt den Chloé Spezialpreis. Dort wurden die Chefdesigner von Kenzo auf die Wienerin aufmerksam und engagierten Porkar 2016. Ende 2019 wechselte sie zu

deren Streetwear-Label Opening Ceremony.